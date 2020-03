Quando Alessandro Gassman fu vittima di uno stalker a "Scherzi a Parte"

Correva l'anno 1993 quando Alessandro Gassmann fu vittima di "Scherzi a Parte". In quella stagione l'attore fu messo duramente alla prova a causa delle persecuzioni di un finto stalker.

Nato a Roma il 24 febbraio 1965, Alessandro è figlio del famoso attore Vittorio e dell'attrice francese Juliette Mayniel. Debutta nel mondo del cinema a 17 anni con il film autobiografico "Di padre in figlio", proprio insieme al papà. Nel 1996 inizia a lavorare con Gianmarco Tognazzi, ripercorrendo le orme dei rispettivi genitori. Ha preso parte a moltissimi film sia per il cinema, sia per la televisione partecipando anche a grandi successi del botteghino come "Ex" e "Perfetti sconosciuti".

È sposato dal 1998 con l'attrice Sabrina Knaflitz, dalla quale nello stesso anno ha avuto un figlio, Leo che proprio quest'anno ha vinto la sezione "Nuove proposte" al Festival di Sanremo.