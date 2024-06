Gli operai Bove e Limardi e il Ponte sullo stretto di Messina a "Zelig Off" 2010

Le grandi opere come il Ponte sullo stretto di Messina fanno discutere ovunque, anche a "Zelig": in una puntata del 2010 l'attenzione era tutta sulla avveniristica infrastruttura che dovrebbe collegare la Sicilia con il resto della Penisola. A porre l'accento sulla sicurezza nel cantiere ci pensano i due operai Andrea Bove ed Enzo Limardi, giunti sul palco dello show di Italia 1 condotto da Teresa Mannino e Federico Basso. Il duo comico prima lancia l'allarme per l'incolumità della popolazione nell'area poi si tranquillizza quando scopre che la ditta è la stessa incaricata della costruzione dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria.