Paolo Cevoli e il decreto antifumo a Zelig Circus 2005

Tra i temi affrontati con ironia sul palco di Zelig Circus 2005 da Paolo Cevoli, nelle vesti dell'irriverente assessore Palmiro Cangini, c'è anche il decreto firmato nel 2003 che sancisce il divieto di fumo nei luoghi pubblici. Come riproposto nella clip, il comico raccontava a modo suo l'iniziativa presentata dal Comune di Roncofritto per poter diventare "la San Marino del fumo".



"Nel nostro Comune è vietato non fumare, se per esempio vai in un locale e non fumi ti fanno la multa", spiegava in modo ironico l'assessore, che annunciava anche una collaborazione già avviata con l'Avana. E proseguiva: "Abbiamo stanziato una cifra xy per coprire il Comune con un cupolone, in modo che il fumo venga raccolto e lo esportiamo all'estero".