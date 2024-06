Auguri Paolo Cevoli, eccolo nei panni dell'assessore Cangini a "Zelig Circus" 2003

Buon compleanno Paolo Cevoli. Nato a Riccione (Rimini) il 29 giugno 1958 il comico compie oggi 66 anni. L'esordio di Cevoli a "Zelig" arriva in modo casuale quando gli autori del programma Gino e Michele lo notano mentre racconta barzellette in un locale che aveva aperto seguendo le orme dei genitori, entrambi albergatori. Nel 2002 debutta nello show di Italia 1 condotto da Claudio Bisio e Michelle Hunziker interpretando l'immaginario assessore Palmiro Cangini. Come si vede in una gag del 2003, il finto politico prende molto seriamente il suo ruolo istituzionale nel comune di Roncofritto e annuncia un "contratto coi cittadini" per ridurre l'annosa questione tasse.