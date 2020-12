Ottantanove anni fa nasceva Moira Orfei: rivediamo questa sua intervista del 1985

Era il 21 dicembre 1931 quando a Codroipo, in provincia di Udine, nasceva Moira Orfei. La regina del circo italiano, morta il 15 novembre 2015, avrebbe compiuto 89 anni. Nata da una famiglia di artisti circensi da generazioni ha passato l'intera vita sotto il tendone, in giro per l'Italia, esibendosi come cavallerizza, trapezista, acrobata, domatrice di elefanti e addestratrice di colombe, sin da quando era bambina.



Nel 1960 ha fondato il suo circo e divenne famosa anche per il suo look eccentrico, rimasto immutato per tutta la vita: trucco marcato, capelli raccolti come fossero un turbante, un vistoso neo in viso e abiti appariscenti. Moira Orfei è stata anche attrice e popolare personaggio televisivo: eccola intervistata da Claudio Lippi a "Il buon paese", programma del 1985.