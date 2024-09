Ornella Vanoni compie 90 anni, l'esibizione con "Che cosa c'è" a Popcorn 1981

Come non citare capolavori come "L'appuntamento", "Domani è un altro giorno", "La musica è finita", "Rossetto e Cioccolata", "Ti Voglio", ma anche i tanti artisti con cui ha collaborato nel corso degli anni, tra cui Fabrizio De André, Paolo Conte, Lucio Dalla, Ivano Fossati, Franco Califano, Renato Zero e Riccardo Cocciante.



Nel 1981 Ornella Vanoni presentò a "Popcorn" la sua versione di "Che cosa c'è", brano portato al successo negli anni Sessanta da Gino Paoli, con il quale ebbe un'intensa storia d'amore. Nel giorno del suo novantesimo compleanno, riviviamo l'esibizione dell'artista milanese nel programma musicale in onda su Canale 5.