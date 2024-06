Gli Emo suonano con Omar Pedrini a "Zelig Off" 2010

In una puntata di "Zelig Off" 2010 due universi culturali si incontravano da vicino per la prima volta: da un lato il dark dimesso degli Emo, interpretati da I Mancio e Stigma, dall'altro il rock energico di Omar Pedrini, ex leader dei Timoria. Sul palco Teresa Mannino e Federico Basso, al timone dello show comico di Italia 1, accoglievano i tre giovani dall'atteggiamento ombroso e un look che includeva maglie attillate, ciuffi color nero corvino e piercing. Ai conduttori i tre rivelano che dai concerti sono soliti portare via sempre un ricordo, ovvero il cantante. Ed ecco comparire Pedrini chiamato dagli emo "coso" che poi lo accolgono subito con il gesto del cuore fatto con le mani.