Sandra Mondaini, all'anagrafe Alessandrina Mondaini, nata a Milano il 1º settembre 1931 e morta il 21 settembre 2010, oggi avrebbe compiuto 90 anni.

Non bastano poche righe per raccontare la straordinaria carriera sessantennale di questa attrice, che in coppia con Raimondo Vianello ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana, realizzando dagli anni Sessanta in poi molti varietà televisivi e radiofonici e diversi film e telefilm, fra cui la nota sitcom "Casa Vianello", andata in onda dal 1988 al 2007.

Dopo aver debuttato nel 1949 nella commedia “Ghe pensi mi” al teatro Olimpia di Milano, accanto a Tino Scotti e Franca Rame, nel 1953 iniziò la carriera come attrice cinematografica e da quel momento in poi nella sua vita artistica cinema, tv e teatro si alternarono continuamente.

Nel 1958 conobbe Raimondo Vianello, che quattro anni dopo diventò suo marito, nonché inseparabile compagno di vita e di lavoro.

Il primo grande successo televisivo arrivò con la conduzione di Canzonissima (1961) e da lì ne seguirono numerosi altri in coppia con Raimondo Vianello o con altri grandi nomi della tv. Negli anni Settanta la Mondaini interpretò per la prima volta il clown Sbirulino, ispirato dal clown Scaramacai e diventato subito un beniamino dei bambini.

Nel 1984 iniziò a partecipare come ospite fissa alla seconda edizione del game show preserale di Canale 5 "Zig zag" condotto da Raimondo Vianello, diventandone co-conduttrice per la terza e ultima edizione, dal 1985 al 1986.

Dal 1988 al 2007 Sandra e Raimondo furono i protagonisti di "Casa Vianello", la sit-com più famosa e longeva prodotta dalla televisione italiana.

Nel giugno 2008 Sandra e Raimondo tornarono per l'ultima volta sul set come protagonisti del film TV "Crociera Vianello", ma il 10 dicembre 2008, durante la conferenza stampa che precedette la messa in onda, la Mondini annunciò il ritiro dalle scene per problemi di salute. La malattia si aggravò dopo la morte di Raimondo Vianello. Morì il il 21 settembre 2010, cinque mesi dopo la morte del marito.

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni rivediamo Sandra Mondaini premiata ai Telegatti nel 1985.