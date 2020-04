Oggi Moana Pozzi avrebbe compiuto 59 anni: rivediamola a "Buon compleanno Canale 5"

Il prossimo 15 settembre saranno 26 anni dalla scomparsa di Moana Pozzi. Una donna che ha attraversato gli anni '80 e parte dei '90, dominando la scena mediatica, travalicando i confini dell'hard, con sagaci incursioni in tv e in politica. Il suo segreto è stato non accettare limiti ed etichette, muovendosi in vari ambiti e costruendosi sempre uno spazio, diventando un mito.

Nel 1987, nel corso della serata evento per festeggiare la rete ammiraglia di Mediaset "Buon Compleanno Canale 5", Moana mostrava tutte queste sue capacità leggendo una poesia che sarebbe dovuta andare in onda nel corso di "Matrjoska", programma poi censurato perché ritenuto troppo provocatorio.