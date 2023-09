La prima volta del nonno multimediale a "Mai dire Gol" 1995

Chi ricorda il nonno multimediale a "Mai dire Gol"? Era il 1995 e il comico Francesco Paolantoni si esibiva in uno dei suoi personaggi più famosi: l'anziano esperto "a livello di internet". Interrogato dalla Gialappa's, il nonno collegato dal MIT di Boston, rispondeva a tutte le curiosità del trio che si dichiarava "profano in materia". Rivediamo la prima volta del nonno multimediale su Italia 1.

Francesco Paolantoni, che ha raggiunto il successo proprio a "Mai dire Gol", negli anni in cui è stato protagonista del programma televisivo di Italia 1 ha portato in scena non solo il nonno multimediale, ma tantissimi altri personaggi di grande successo. Tra questi ricordiamo Ruggero De Lollis, ma anche il mitico Robertino di "Ho vinto qualche cosa?". Ancora Gino Ramaglia, il pizzaiolo Ciro "Ciairo" Boccia, il mago Spacca, Gianluco Lippo (nipote di Claudio Lippi) e il nipote di Galliani.