Nel 1994 oggi usciva Sweet Dreams dei La Bouche: riascoltiamola da "Festivabar"

Rivediamo l'esibizione dei La Bouche al "Festivalbar" 1994 con Sweet Dreams proprio nel giorno in cui il singolo veniva pubblicato nel 1994. Il gruppo eurodance, formatosi in Germania e originariamente composto da Melanie Thornton e Lane McCray, pubblicò nel 1994 e nel 1995 i singoli Sweet Dreams e Be My Lover: entrambi hanno riscosso un successo mondiale.

La citazione "ola ola e" di Sweet Dreams riprendeva un pezzo del 1989, Rollin' with Kid 'n Play dei Kid N Play.

Nel 2000 Melanie Thornton lasciò il gruppo per dedicarsi alla carriera da solista e il 24 novembre 2001 morì in un incidente aereo vicino a Zurigo. A partire dal 2015, l'ungherese Sophie Cairo divenne la nuova cantante, componendo un duo con McCray.

Il "Festivalbar", nato nel 1964 da un'idea di Vittorio Salvetti, nel 1983 passò alle reti Fininvest (prima su Canale 5, poi su Italia 1 a partire dal 1989) e diventò uno spettacolo itinerante che aveva luogo nelle piazze d'Italia. Durante l'estate del 2007 andò in scena l'ultima edizione della storica kermesse musicale.