Nel 1982 "Dynasty" debuttava in Italia: ecco il suo Telegatto

Nell’elenco delle serie tv più famose degli anni Ottanta non può mancare “Dynasty”, trasmessa in Italia su Rete 4 dal 15 settembre 1982 e successivamente, dal 1984, su Canale 5. Nata sulla falsariga del già affermato "Dallas", la serie fu il primo serial ad affrontare il tema delle malattie mentali, col personaggio di Claudia e un altro tema all'epoca tabù come l'omosessualità, con quello di Steven.

Tra i protagonisti c’era Joan Collins. L’attrice dal 1981 al 1989 interpretò la "perfida" Alexis Colby, ruolo che la fece diventare una delle attrici più pagate nel mondo della televisione e le fece conquistare anche un Golden Globe come miglior attrice.

Rivediamo proprio Joan Collins, quando ritirò il Telegatto per il ruolo della perfida Alexis.