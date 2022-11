Nek pubblicava "Se io non avessi te" 24 anni fa: riascoltiamola a "Un disco per l'estate"

Nek, nome d'arte di Filippo Neviani, 24 anni fa faceva ballare gli italiani con "Se io non avessi te" uno dei successi che hanno segnato la sua longeva carriera. Nato a Sassuolo il 6 gennaio 1972, ha fatto il suo debutto sulla scena musicale nel 1986, quando, con Gianluca Vaccari, formò il gruppo country Winchester. Dopo cinque anni il cantante iniziò la sua avventura da solista, ma la vera svolta arrivò grazie alla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo nel 1997 con l'allora inedito “Laura non c'è”, che lo fece conoscere al grande pubblico.

Da quel momento Nek ha spiccato il volo, alternando album in studio a concerti dal vivo e partecipazioni a festival musicali. Il cantante ha preso parte a diversi progetti come la registrazione del brano "Domani 21/04.2009", il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza ai terremotati dell'Aquila, senza dimenticare nel settembre 2020 la sua conduzione dei SEAT Music Awards 2020, dedicati alla ripartenza del mondo della musica dopo la pandemia.