Neffa canta "Aspettando il Sole" a "Buona Domenica"

Era il 1996 quando

Neffa

Buona Domenica

Aspettando il Sole

si esibì a "", su Canale 5, con uno dei suoi più grandi successi: "". A presentarlo Fiorello.

Nato a Scafati, in provincia di

Salerno

, il 7 ottobre 1967, Neffa è considerato uno dei precursori dell'hip hop in Italia, genere che ha poi abbandonato i favore del soul e della musica leggera.

La sua carriera cominciò negli anni Ottanta come batterista in diversi gruppi hardcore punk tra cui gli Impact e i Negazione. Ma è negli anni '90 che raggiunge il successo. In quel periodo entrò a far parte dell'

Isola Posse All Stars

Sangue Misto

Il 1996 è l'anno di "Aspettando il sole".

, ensemble bolognese mista a salentini, pioniere del fenomeno delle Posse e del primo hip hop italiano, poi confluita parte neiche scelsero una linea hip hop.

Nel 2001 arrivò la svolta artistica di Neffa: l'abbandono dell'hip hop per passare alla musica leggera e al soul.

Nello stesso anno uscì "La mia signorina", che ottenne un ottimo successo in radio, divenendo il pezzo più richiesto dell'anno e nell'estate 2003 presentò il singolo "Prima di andare via", che divenne subito uno dei principali successi dell'estate, risultando il più trasmesso dai network radiofonici d'Italia.