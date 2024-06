Il mimo canoro dei Senso D'Oppio a "Zelig Off" 2010

In una puntata di "Zelig Off" del 2010 il duo comico dei Senso d'Oppio compiva a colpi di mimo un viaggio nella musica. Vestiti uguali, Pietro Casella e Francesco Lattarulo fanno il loro ingresso sul palco dello show sul cabaret di Italia 1 condotto da Federico Basso e Teresa Mannino e danno vita a un medley canoro, tutto rigorosamente in playback, a colpi di celebri brani. Da "Surfin Bird" a "Tu vuò fare l'americano", da "Triangolo" a "Mamma mia": quando parte la base musicale i Senso d'Oppio si cimentano in brevi coreografie, tutte all'insegna dell'umorismo.