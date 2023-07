Miguel Bosé canta "With a little help from my friends" dei Beatles a "Popcorn" 1980

Miguel Bosé è stato più volte ospite di "Popcorn" e in una di queste occasioni, nel 1980, ha voluto celebrare il valore dell'amicizia con una canzone firmata dai Beatles, "With a little help from my friends".

"Per la nostra generazione i Beatles sono stati molto importanti e, dato che siamo tra amici, abbiamo scelto di presentare questa canzone" esordisce l'artista spagnolo, ospite della trasmissione musicale in onda su Canale 5 dal 1980 al 1984. Miguel Bosé aveva quindi messo in mostra le sue doti canore con un'originale interpretazione del famoso brano scritto da John Lennon e Paul McCartney, concluso con l'ovazione di tutti i presenti.

Contenuto nell'iconico album del 1967 "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", il singolo "With a little help from my friends" era stato scritto appositamente per essere interpretato dal batterista Ringo Starr, protagonista di un continuo botta e risposta con gli altri componenti del gruppo che si sussegue per l'intera canzone.

Tra le tante cover del brano non si può tralasciare la versione di Joe Cocker, presentata dal vivo durante la sua esibizione al festival di Woodstock nel 1969, ma anche quella dei Wet Wet Wet, che nel 1988 restarono al primo posto delle classifiche inglesi per ben settimane.

Quando Miguel Bosé presentò "With a little help from my friends" a "Popcorn" stava vivendo un momento magico per la sua carriera. Figlio dell'attrice italiana Lucia Bosé e del torero spagnolo Luis Miguel González Lucas, aveva deciso di farsi conoscere con il cognome materno e si era affermato sul finire degli anni Settanta con i suoi primi progetti in studio, "Linda" e "Chicas!" (quest'ultimo conteneva il singolo "Anna").

E proprio nel 1980, durante una puntata in onda nel giorno della vigilia di Natale, Miguel Bosé interpretò anche un altro famosissimo brano, "Happy Days", con l'accompagnamento al pianoforte dal maestro Augusto Martelli.