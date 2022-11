Max Pezzali compie 55 anni, eccolo esordiente nel 1988

Buon compleanno a Max Pezzali che spegne 55 candeline. Nato a Pavia il 14 novembre del 1967, il cantante ha esordito nel gruppo I Pop nel programma televisivo "1, 2, 3 Jovanotti" nel 1989 con il brano "Live in the Music", rappato in inglese. La svolta per il duo arrivò nel 1991 quando cambiarono il nome in 883, grazie al produttore Claudio Cecchetto, e diedero vita a successi come: da "Nord Sud Ovest Est" a "Come mai", da "La regola dell’amico" fino a "Hanno ucciso l’Uomo Ragno".

Negli anni Duemila al via la carriera solista. Nel 2002 è stata pubblicata Love/Life (sottotitolato L'amore e la vita al tempo degli 883), contenente le più famose ballate del gruppo con l'aggiunta di due inediti, "Ci sono anch'io" (colonna sonora italiana del film Disney Il pianeta del tesoro) e "Quello che capita". In quell'occasione si firmò con il nome Max Pezzali/883, quasi a indicare la fine dell'era 883 e l'inizio di una carriera solista. Nel 2004 l’ex fioraio di Pavia pubblicò il suo primo album, "Il mondo insieme a te" con cui ottene due dischi di platino.

Negli anni a seguire Max Pezzali ha collezionato tanti altri grandi successi. In occasione del suo compleanno, rivediamolo insieme a Mauro Repetto sul palco di "123 Jovanotti" nel 1988.