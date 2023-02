Maurizio Costanzo e il racconto del suo approdo in Fininvest

"Tutto bene nell'agosto del 1984". Maurizio Costanzo raccontava così a "La Grande Avventura" il suo approdo in Fininvest. Il conduttore e giornalista, scomparso venerdì 24 febbraio a Roma all'età di 84 anni, aveva concesso al programma che celebrava i quindici anni della tv commerciale un'intervista in cui raccontava del suo passaggio: "Io ero nella Rete 4 mondadoriana - aveva ricordato - e avevo debuttato già con il Maurizo Costanzo Show. Già nel corso dell'83 Berlusconi mi aveva chiesto più volte di passare a Canale 5 e onestamente Mondadori non mi aveva fatto nulla per cui io dovessi cambiare bandiera".

Poi il passaggio si concretizzò: "Fummo in tanti a passare a Canale 5", aveva ammesso Costanzo che, sulla rete ammiraglia della futura Mediaset è riuscito a tagliare le 40 edizioni del "Maurizio Costanzo Show" portandolo a diventare il talk show più longevo della tv italiana.