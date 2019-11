"Mai Dire Gol": Luciana Littizzetto nei panni di Sabrina commenta il servizio militare femminile volontario

Sabrina è uno dei tanti personaggi interpretato dalla comica torinese Luciana Littizzetto: l'indimenticabile cassiera del fast food è diventata famosa soprattutto per una frase un tormentone in voga negli anni '90, "Minchia Sabbry!". In questo sketch del 1999 di "Mai Dire Gol" ne ha per tutti: per i colleghi di lavoro, per la Gialappa's Band e anche per le donne soldato - in riferimento all'entrata in vigore del servizio militare volontario per le donne.

"Bella ca****a. Com'è questa storia? Adesso tolgono gli uomini dalle caserme e fanno entrare le donne? Noi ci andavamo solo perché c'erano gli uomini. Se non le volevano lasciare vuote, queste caserme, potevano pure metterci dei gatti randagi, delle lavatrici rotte, dei materassi usati. L'unica cosa bella che ti danno sono anfibi, zainetto e mimetica, praticamente come sono vestita io di solito ma gratis".