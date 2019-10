Luciana Littizzetto spegne 55 candeline, eccola a "Mai Dire Gol" nei panni di "Minchia Sabbry"

Luciana Littizzetto compie 55 anni. La comica, nata a Torino il 29 ottobre 1964, è anche attrice e conduttrice radiofonica e televisiva. Inizialmente la sua carriera non è dedicata allo spettacolo. Dapprima diplomata in pianoforte al conservatorio, poi laureata in Lettere si dedica subito all'insegnamento della musica nelle scuole medie. Solo dopo aver studiato teatro comincerà la sua carriera prima come doppiatrice e poi come attrice.

Col tempo Littizzetto raggiunge sempre maggior successo fino ad abbandonare definitivamente il suo primo impiego dedicandosi definitivamente al mondo dello spettacolo. Per ben due anni, Luciana al fianco di Fabio Fazio presenta il festival di Sanremo. Ma molto prima l'artista è stata anche protagonista a "Mai Dire Gol". Rivediamola nel divertente sketch "Minchia Sabbry".