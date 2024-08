Leonardo Manera e l'analisi a "Zelig" nel 2008

Era il 2008 e sul palco di "Zelig" al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Claudio Bisio presentava Leonardo Manera. Il comico negli anni è diventato uno dei volti più apprezzati del programma, grazie alla sua mimica facciale e ai suoi tormentoni che riuscivano a conquistare il pubblico. Qualche esempio? "Adriana, Adriana", era il pensiero ricorrente del comico che lamentava la fine della sua relazione con la ex. Non solo, tra le sue battute ricorrenti c'erano anche termini e aggettivi nonsense, come "fluoro", "acquoso" o "marrone".