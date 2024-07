Leonardo Manera è l'imprenditore Battista a "Zelig" 2012

Pseudonimo di Leonardo Antonio Bonetti, il comico è un professionista dello spettacolo da 35 anni, nasce a Salò in provincia di Brescia e si trasferisce da giovane a Milano. I suoi testi ottengono riconoscimenti a livello nazionale come la vittoria del "Festival nazionale del Cabaret", del "Festival di cabaret Città di Cremona" e il premio della critica alla "Zanzara d'oro". Nel 2011 vince il Delfino d'Oro alla carriera come miglior cabarettista dell'anno al Festival nazionale Adriatica cabaret.