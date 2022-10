Le Sisters Sledge cantano "We are family" a "Popcorn" 1981

Brano di punta dell'omonimo album, il terzo delle

Sister Sledges

"We are family"

disco d'oro

classifiche Billboard

Pittsburgh Pirates

si affermò ben presto come un cult della musica pop a cavallo tra gli anni settanta e ottanta. Pubblicato in versione vinile nel giugno 1979, la canzone ottenne ilgrazie alla diffusione radiofonica e la prima posizione nellePOP e R&B. La squadra di baseball deilo scelse come inno e portò fortuna visto che quell'anno vinse il campionato World Series.

Caratterizzato da un ritmo soft e allo stesso tempo frizzante, "We are family" rispecchia l'identità del gruppo: le quattro sorelle, ottennero il successo come Sister Sledges anche grazie al loro legame di sangue. La terza sorella, Joni morì nel 2017 all'età di 60 anni. Rivediamo il video della loro esibizione del 1981 sul palco di

"Popcorn"

, popolare trasmissione musicale di Canale 5 dei primi anni ottanta.