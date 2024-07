Laura Pausini canta "Seamisai" a "Festivalbar" 1997

Nella sua carriera Laura Pausini ha ottenuto tra i più importanti riconoscimenti internazionali. Al suo attivo vi sono due partecipazioni al Festival di Sanremo (1993 e 1994) concluse con un podio e una vittoria ai quali si aggiungono 18 Music Awards, 4 premi al Festivalbar, 2 Premi Lunezia e 8 Telegatti. Nel 2006 è stata insignita del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana e nel 2013 del titolo di Ambasciatrice dell'Emilia-Romagna nel mondo. In ambito internazionale invece ha vinto, tra i più importanti, 6 World Music Awards, 2 Billboard Music Awards, 5 Ascap Music Awards, 4 premi al Festival di Viña del Mar, 4 Premio Lo Nuestro, un Grammy Award (2006), 4 Latin Grammy Awards, un Satellite Award, un Golden Globe e un Nastro d'argento, nel 2014 le è stata riconosciuta una "Stella delle celebrità", sul Paseo de las estrellas di Tijuana e sulla Walk of fame di Mosca. Nel 2016 è stata candidata ai Premi Emmy per la sua partecipazione al talent-show "La banda", mentre nel 2021 è stata candidata ai Critics' Choice Awards, ai Premi Oscar e ai David di Donatello per il brano "Io sì (Seen)", colonna sonora del film La vita davanti a sé. Nel 2021, grazie a questo brano, vince un Satellite Award, un Nastro d'argento e un Golden Globe nella categoria Miglior canzone originale. A seguito di questo riconoscimento è stata invitata da Amadeus a presentare la canzone dal vivo nella seconda serata del Festival di Sanremo il 3 marzo 2021.