"La Tata", ecco che fine hanno fatto i suoi protagonisti 

Chi non ricorda "La Tata"? La sitcom statunitense degli anni 90 che aveva come portagonista Francesca Cacace, una giovane donna che si improvvisava baby-sitter per una ricca famiglia americana: gli Sheffield. Sono passati 27 anni da quando la serie televisiva è stata trasmessa per la prima volta in tv. Ecco che fine hanno fatto tata Francesca e tutti gli altri protagonisti della sitcom diventata molto famosa anche in Italia.

La mitica Fran Drescer, che interpretava appunto Francesca Cacace non era solo la protagonista della serie tv, ma anche la sua ideatrice e produttrice. Drescer dopo la fine de "La Tata" ha continuato a lavorare in tv e nel 2000 è stata la protagonista di due reality basati sulla sua vita quotidiana: "A casa con Fran" e "Happily Divorced".

Anche Charles Shaughnessy che interpretava Maxwell Sheffield, il ricco capofamiglia che fa perdere la testa a tata Francesca, ha continuato a lavorare sul piccolo schermo. Lo abbiamo visto in "Mad Man", "Hannah Montana" e "NCSI".

E gli altri? Per sapere che fine hanno fatto Niles il maggiordomo, Maggie, Brighton e Grace Sheffield guarda la clip.