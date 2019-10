La Signora in giallo compie 94 anni: eccola ai "Telegatti" nel 1999

E' conosciuta dal grande pubblico soprattutto per aver indossato, per anni, i panni della Signora in giallo, la scrittrice detective nell'omonima serie televisiva statunitense. Ma Angela Lansbury nel corso della sua lunga carriera ha raccolto innumerevoli successi recitando in diverse pellicole cinematografiche: dal Ritratto di Dorian Gray all'Assassinio sul Nilo. Angela, nata a Londra il 16 ottobre del 1925, quest'anno spegne 94 candeline.

Nel 1999 Lansbury è stata anche ospite alla serata dei "Telegatti", durante la quale ha ricevuto un premio proprio per il ruolo di Jessica Fletcher, interpretato nella serie televisiva che l'ha resa celebre in tutto il mondo. L'attrice, vincitrice di 6 Golden Globe e un Oscar alla carriera, durante la premiazione ai "Telegatti" ha incontrato la sua doppiatrice italiana e si è esibita col celebre brano, tratto dalla pellicola della Disney "La Bella e la Bestia".