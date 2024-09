Auguri a Jovanotti, quando cantò la sigla dei Puffi a "Zelig Circus"

Alla fine degli anni Ottanta "Jova", come lo chiamano i suoi fan, arriva al successo grazie a Claudio Cecchetto e negli anni seguenti incide brani che restano nella storia recente della musica di casa nostra: da "Ragazzo fortunato" a "L'ombelico del mondo". Nello stesso tempo, in quel periodo, aumenta anche il suo impegno sociale e politico collaborando con diverse associazioni come Emergency e Amnesty International.