Ilary Blasi presenta la panchina di Ale e Franz a "Zelig" 2012

Ilary Blasi è nata nel 1981 a Roma, inizia la sua carriera come letterina nel programma "Passaparola" condotto da Gerry Scotti, assieme - tra le altre - a Silvia Toffanin e Alessia Ventura. Successivamente, dopo una parentesi come valletta, grazie al suo carattere schietto e spigliato s'impone come conduttrice, guidando alcuni dei programmi più importanti della televisione: dal "Festivalbar" a "Le Iene", passando per il "Grande Fratello Vip" e "L'isola dei famosi". Recentemente, insieme al collega Alvin, ha condotto l'ultima edizione di "Battiti Live", in onda su Canale 5.