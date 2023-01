Il coro dell'Antoniano canta "We are the world" ai "Telegatti" 1986

Le voci soavi del coro dell'Antoniano risuonano ai "Telegatti" nel 1986 sulle note del celebre brano "We are the world". Due giovani bambine con in mano le bandierine di diversi Paesi, fanno il loro ingresso sul palco del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo intonando i primi versi della canzone, per poi essere raggiunte dall'intero coro fondato da Mariele Ventre nel 1963 all'Istituto Antoniano di Bologna.

Il coro dell'Antoniano, nato con lo scopo di accompagnare le esibizioni dei bambini dello Zecchino d'Oro, la nota kermesse canora dedicata ai più piccoli, canta ai "Telegatti" il brano realizzato a scopo di beneficenza da Michael Jackson e Lionel Richie, e inciso dagli USA for Africa, un super gruppo formato da 45 celebrità della musica, per la maggior parte statunitensi.