I Ricchi e Poveri cantano "E penso a te" a "Popcorn" 1981

Sul palco di "Popcorn",

Angela Brambati

Angelo Sotgiu

Franco Gatti

I Ricchi e Poveri

decantano "E penso a te", il singolo che prende il nome dall'album pubblicato nel 1981 su etichetta Baby Records. Il disco che comprende dieci brani, i più famosi del gruppo, contiene anche la canzone "Sarà perché ti amo".

Negli anni

I Ricchi e Poveri

discografia italiana

22 milioni di copie

50 anni di carriera

hanno totalizzato numeri incredibili per il mercato dellache li ha visti vendere oltrenon solo in Italia ma anche all'estero. Nel 2017 il gruppo, formatosi nel 1967 a Genova, in Liguria, ha festeggiato i primi

Ancora oggi,

Angela Brambati e Angelo Sotgiu

, cavalcano l'onda del successo fuori dall'Italia essendo un vero e proprio fenomeno soprattutto nell'Europa dell'Est.