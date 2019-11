I Jefferson sono ospiti di Gigi e Andrea al Grand Hotel

Direttamente dagli anni '80, i protagonisti della sitcom più amata di quel periodo sono ospiti di Gigi Sammarchi e Andrea Roncato nel programma televisivo Grand Hotel: George e Luoise Jefferson. la coppia è stata invitata a passare un weekend indimenticabile ma George sembra preoccupato nell'aver lasciato le sue lavanderie.

I due truffaldini proprietari cercano di rassicurarlo, dicendogli di avergli riservato la suite migliore dell'hotel con l'aggiunta di prima colazione e pranzo tutto gratuito. Nemmeno questo sembra far abbassare la guardia a George, che non è davvero convinto sia tutto come gli viene detto: "In vita mia non ho mai creduto alla storia del tutto gratis. Abbiamo telefonato o no per sapere se saremmo stati ospiti?" chiede poi alla moglie, che conferma. "E chi l'ha pagato il gettone? Io, perciò vedì? Non è tutto gratis".

Il siparietto continua fino alla suite, con George che dimostra la sua spilorceria dando di mancia un bottone all'inserviente sotto lo sguardo esasperato della moglie. Una volta dentro, il burbero George trova tutti i motivi per lamentarsi della breve vacanza, Solo il fascino di una disinibita Carmen Russo sembra avere effetto ma Louise non tarda a intervenire con pungente sarcasmo: "Deve sapere, carina, che lui è poliglotta e deve sapere che in questo momento lui la sta guardando in italiano".