I 70 anni di Loretta Goggi: rivediamo le sue più celebri imitazioni

Cantante, attrice, doppiatrice, imitatrice, conduttrice, showgirl e scrittrice: Loretta Goggi spegne 70 candeline. Nata a Roma il 29 settembre del 1950 la poliedrica artista ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1962, quando era poco più che una bambina, per poi interpretare negli anni molti ruoli in diverse pellicole, tra queste ricordiamo "La Freccia Nera" diretta da Anton Giulio Majano nella quale si cimenta per la prima volta in un ruolo da adulto.

Oltre al cinema c’è la musica, impossibile infatti non citare il suo singolo "Maledetta Primavera", uscito nel 1981 e ancora oggi tra i brani più famosi della musica italiana. Una carriera lunga oltre mezzo secolo che ha visto Loretta Goggi vincere numerosi premi e inanellare diversi primati: ha vinto quattro Telegatti in quattro categorie diverse ed è la prima donna ad aver condotto un quiz televisivo e il Festival di Sanremo.

Eppure, se c’è un’arte con cui Loretta Goggi viene universalmente identificata è quella delle imitazioni. È infatti la prima donna imitatrice della televisione italiana. Rivediamo una delle sue migliori interpretazioni in occasione di "Buon compleanno Canale 5" in cui imita Marilyn Monroe, Raimondo Vianello ed Heather Parisi.