L'esibizione di Heather Parisi a "Buon compleanno Canale 5" 1990

"Mi aspettavo che saremmo diventati così grandi”, con queste parole Silvio Berlusconi parlava durante quel varietà dei risultati ottenuti da Canale 5. In quell'occasione, l'allora presidente di Mediaset, aveva avuto modo di rivivere il suo primo storico discorso del 1978 quando Canale 5 era ancora Telemilano. Insieme a Mike Bongiorno, al quale aveva affidato il ruolo di volto della sua televisione, Berlusconi parlava del boom della rete: “Avevo detto che era come un bambino che sarebbe dovuto diventare grande, abbiamo fatto le elementari, il liceo, stiamo facendo l’Università e speriamo che la concessione ci dia la laurea e la diretta, che in televisione vale come una laurea". Rivediamo l'esibizione di Heather Parisi con "Balla, balla, ballerino" a "Buon compleanno Canale 5".