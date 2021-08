Gli Articolo 31 cantano "Ohi Maria" a "Un disco per l'estate" '95 

Nati a Milano nel 1990, gli Articolo 31 sono un duo hip hop composto da J-Ax e DJ Jad. Il gruppo ha avuto un notevole successo tra gli anni Novanta e gli anni Duemila, grazie a brani come "Gente che spera" e "Domani smetto", in cui generalmente a una strofa rappata si accompagnava un ritornello più melodico.

Nel 2006, dopo nove album, J-Ax e DJ Jad hanno optato per una sorta di 'pausa di riflessione', avviando le proprie carriere soliste.

Tra le canzoni che li hanno resi famosi c'è stata anche "Ohi Maria", di cui vediamo la performance live a "Un disco per l'estate" del 1995. Terzo estratto dal secondo album in studio del gruppo, "Messa di vespiri", il singolo raccontava in maniera ironica la 'storia d'amore' fra J-Ax e la marijuana.