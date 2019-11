Gli anni '90 di Rocco Siffredi: "Presto il porno non esisterà più"

"Fra dieci anni il porno non esisterà più". A lanciarsi nella previsione, nel corso degli anni Novanta, era stato Rocco Antonio Tano, meglio conosciuto come Rocco Siffredi. Eppure, a distanza di circa 30 anni, l'attore hard continua a girare film a luci rosse sia come attore, sia come regista, coinvolgendo addirittura uno dei suoi due figli sul set e fondando una propria casa di produzione.

Dopo una carriera avviata a soli vent'anni, nel 1984, è nel corso del decennio successivo che Rocco Siffredi diventa una vera e propria icona, merito anche dei numerosi premi ricevuti e della storia d'amore che dal 1993 lo vede sentimentalmente legato a Rosa Caracciolo.

E proprio in un'intervista rilasciata a "Verissimo" durante la stagione televisiva 1998/99, l'attore spiegava di aver trovato nella collega ungherese "l'altra metà, quello che gli mancava".