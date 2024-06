Giuni Russo canta "Alghero" a "Vota la voce" 1986

Con "Alghero" Giuni Russo, il cui vero nome era Giuseppa Romeo, partecipò per l'ultima volta alla manifestazione canora che quell'anno vide trionfare Eros Ramazzotti, Loredana Bertè e I Pooh. Nonostante il mancato primo posto, il brano si affermò come una delle canzoni più iconiche degli anni Ottanta. Nel 2014 la città sarda ha intitolato una piazza sul Colle Balaguer alla cantautrice, in occasione del decimo anniversario dalla sua morte avvenuta a soli 52 anni per un tumore. Rivediamo l'esibizione di Giuni Russo con il brano "Alghero" a "Vota la voce".