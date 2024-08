Auguri a Giovanni Vernia, ecco come raccontava i suoi "after" a "Zelig" 2008

Nato a Genova il 23 agosto 1973, Giovanni Vernia si laurea in ingegneria elettronica e si trasferisce a Milano per lavoro. Nel frattempo, però, continua a coltivare la passione per la comicità, prendendo parte alla Scuola Teatrale di Improvvisazione Comica e a diversi laboratori. La svolta arriva proprio con Jonny Groove, presentato prima a "Zelig Off" per poi approdare anche in prima serata. Allo stesso personaggio è associato il singolo pubblicato nel 2008, "ESSIAMONOI", utilizzato per il suo arrivo sul palco; ma anche sullo spettacolo teatrale presentato in tutta Italia. Fino a "Ti stimo fratello", il film del 2012 in cui Giovanni Vernia racconta la sua vita giocando sul dualismo tra la sua identità più seria e composta e quella invece del suo personaggio.