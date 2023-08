Una giovane Giorgia interpreta "Il cielo in una stanza" a "Un disco per l'estate"

Forse una della più belle canzoni della musica italiana, cantata da una delle più belle voci del nostro panorama musicala. Stiamo parlando della cover de "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli cantata da Giorgia. Nel lontano 1999 l'interprete romana ne realizzò una cover indimenticabile, presentandola al pubblico di "Un disco per l'estate".

Proprio in quegli anni Giorgia stava iniziando ad affermarsi come una delle migliori cantati italiane: cinque anni prima, nel febbraio del 1994, si presenta a Sanremo con il brano "E poi", brano diventato subito celebre, ma che non andrò oltre il settimo posto in classifica. Da quel momento la carriera di Giorgia ha avuto una grande impennata, fino a venir considerata una delle artiste più talentuose del nostro Paese che può vantare più di 100 brani, tra cui ci sono successi indimenticabili della musica italiana come "Come saprei" e "Gocce di memoria". Riascoltiamola nella sua versione della canzone scritta da Gino Paoli nel 1960 e interpretata anche da Mina.