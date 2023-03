"Telegatti" 1996, Gino Bramieri e Franca Valeri premiati per "Norma e Felice"

Nel 1996 Gino Bramieri e Franca Valeri ritiravano il Telegatto nella categoria "Miglior telefilm italiano" per "Norma e Felice", la sitcom andata in onda su Canale 5 nel 1995. Spin-off di "Nonno Felice", serie dall'ottimo successo cominciata nel 1993 e prodotta da RTI, ha rappresentato l'ultimo lavoro televisivo dell'attore comico Gino Bramieri.

La premiazione, avvenuta per mano di Fiorello, fu in circostanze del tutto eccezionali poiché Bramieri, ai tempi malato per poter ritirare di persona il premio, ottenne un permesso speciale dall'ospedale nel quale si trovava in cura. Morì nello stesso anno mentre la pioniera della comicità femminile italiana, Franca Valeri, ci lasciò nel 2020 all'età di cent'anni.