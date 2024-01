Gigi Proietti ritira il Telegatto 1996 per "Il Maresciallo Rocca"

Era il 1996 quando, assieme a Stefania Sandrelli, Gigi Proietti ritirava il proprio Telegatto, vinto per la sua interpretazione nella serie "Il Maresciallo Rocca".

Icona del teatro e dello spettacolo italiano, l'attore è stato uno degli interpreti italiani più amati dal grande pubblico. Ha debuttato nel 1963 al teatro-cabaret con "Can can degli italiani", presso l'Arlecchino di Roma, mentre il trampolino di lancio è stato il film "Le Piacevoli Notti", di tre anni successivo, che ha segnato l'inizio di una carriera destinata al successo.

Nel 1983 ha fatto anche il suo debutto in televisione, come presentatore di "Fantastico 4". Il grande successo sul piccolo schermo, tuttavia, l'ha raggiunto negli anni '90, proprio con la fiction "Il Maresciallo Rocca", in cui ha interpretato un simpatico ufficiale dei Carabinieri.