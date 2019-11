Gigi Proietti compie 79 anni: eccolo sul palco dei "Telegatti" nel 1996

Icona del teatro e dello spettacolo italiano, Gigi Proietti, nato a Roma il 2 novembre 1940, è uno degli interpreti italiani più amati dal grande pubblico. L’attore, comico, regista, cantante e doppiatore ha debuttato nel 1963 al teatro-cabaret con "Can can degli italiani" all’Arlecchino di Roma, è approdato al cinema all’età di 14 anni come comparsa nel film "Il Nostro Campione" diretto da Vittorio Duse, ma il primo vero ruolo è del 1966 con "Le Piacevoli Notti" - punto di partenza per una carriera votata al successo.

Proietti ha debuttato anche in tv nel 1983 come presentatore di "Fantastico 4", ma è negli anni '90 con la fiction "Il Maresciallo Rocca", in cui l’attore interpreta un ufficiale dei Carabinieri, che per Proietti arriva il grande successo televisivo.

In occasione del suo compleanno lo rivediamo sul palco dei "Telegatti" nel 1996, pronto a ritirare la statuetta ottenuta proprio grazie alla serie in divisa.