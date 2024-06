Gianni Morandi canta "Bella signora" tra il pubblico di "Vota la voce" 1990

Vincitori assoluti della kermesse ideata nel 1973 dall'allora direttore di "Tv Sorrisi e Canzoni" Gigi Vesigna, furono Eros Ramazzotti, Mietta, I Pooh e Marco Masini come "migliore rivelazione". Ulteriori riconoscimenti vennero assegnati inoltre a Bob Geldorf e al duo formato da Amedeo Minghi e Mietta. Per l'eterno ragazzo" Morandi si trattò comunque di una partecipazione degna di nota con l'album "Varietà" contenente alcuni successi di repertorio come "Bella signora", composta da Lucio Dalla insieme e Mauro Malavasi. Tre anni prima il cantautore aveva trionfato al "Festival di Sanremo" 1987 in coppia con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con il brano "Si può dare di più". Rivediamo l'esibizione "itinerante" di Gianni Morandi tra il pubblico di "Vota la voce" nel 1990.