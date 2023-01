"Fuego" 1999, Mel C delle Spice Girls fotografa Gianluca Vialli per uno spot benefico

Era il 1999 quando "Fuego" volava a Londra da Gianluca Vialli per seguire il servizio fotografico dell'ex calciatore che all'apoca giocava nel Chelsea. A fotografare Vialli per il progetto benefico c'èra una fotografa d'eccezione: la Spice Girls Mel C.

"Sono un pessimo modello perché non è il mio mestiere - diceva Vialli - ma penso che ci divertiremo perché c'è la Sporty Spice". In comune, spiegava il servizio del programma di Italia 1, Vialli e Mel C avevano la passione per lo sport e quella per i tatuaggi. Le foto dello shooting venivano scattate nello studio televisivo di una tv via cavo londinese nata per aiutare ragazzi a rischio.

"Devo essere sincero la buona azione la farà lei - considerava Vialli - è lei che dona la sua competenza a questo centro che insegna ai ragazzi come diventare registi e fotografi. Io sono qui a farmi fotografare". Gianluca Vialli poi raccontava la sua vita professionale a Londra: "È una città fantastica, le cose professionalmente stanno andando bene: dentro e fuori dal campo è un ottimo periodo".

Gianluca Vialli si è spento a soli 58 anni a Londra, la mattina del 6 gennaio 2023. L'ex attaccante lombardo di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, costretto a lasciare lo staff azzurro di Roberto Mancini per l'aggravarsi delle sue condizioni, non è riuscito a vincere la battaglia contro il tumore al pancreas iniziata nel 2017.