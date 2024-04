Gianluca Grignani canta "Falco a metà" a "Festivalbar" 1995

L'edizione 1995 del "Festivalbar" verrà ricordata come particolarmente contesa: vincitori della kermesse furono gli 883 col brano "Tieni il tempo", anni dopo tuttavia Gianluca Grignani dichiarerà di essere stato lui il vero trionfatore con "Falco a metà" ma di aver rifiutato il premio in polemica sull'uso del playback nelle esibizioni. Durante una tappa della manifestazione musicale itinerante di Italia 1, Grignani interpreta da "ribelle" la sua canzone, estratta dall'album di esordio "Destinazione paradiso", presentandosi senza microfono e con le mani in tasca. Travolto dall'affetto del pubblico in piazza nonostante la pioggia, l'artista scende dal palco e si concede un bagno di folla.

Oltre alla band guidata da Max Pezzali, il "Festivalbar", condotto quell'anno da Amadeus insieme a Federica Panicucci e Laura Freddi, vide assegnati riconoscimenti speciali a Zucchero, Pino Daniele e Laura Pausini. Proprio quest'ultima nel 2006 ha realizzato una cover del successo di Grignani "Destinazione Paradiso", inclusa una versione in spagnolo. Rivediamo l'esibizione di Gianluca Grignani a "Festivalbar" nell'edizione 1995.