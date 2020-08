Gerry Scotti compie 64 anni, rivediamolo nelle vesti di cantante a "Superclassifica Show"

Gerry Scotti spegne 64 candeline. Il conduttore televisivo che all'anagrafe si chiama Virginio è nato in provincia di Pavia il 7 agosto del 1956. Non tutti sanno che dopo l'esperienza in radio che gli ha permesso di raggiungere il successo, Gerry ha avuto anche una breve carriera da cantante. Nel 1989 a "Superclassifica Show" si esibiva con "Let's Show (Salute!)"



Al 2020, il conduttore ha all'attivo più di 700 prime serate e oltre 800 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset. Sono davvero tanti i programmi condotti da Gerry Scotti. Dal popolare "Passaparola" a "La Sai L'ultima?", da "Chi Vuol Essere Milionario?" allo "Show dei Record", fino ai recenti "Caduta Libera" e "The Wall". Senza dimenticare "Italia's Got Talent" e "Tu Sì Que Vales".