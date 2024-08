Geppi Cucciari e le feste ad "ArciZelig" 2008

Quindi, si proseguiva sulle discussioni a catena in cui "dici una cosa e si offendono in sette, mentre l'unica tranquilla rimane la nonna, che pensa di mangiare i pistacchi ma in realtà sta ingoiando i numerini della tombola e ogni tanto urla Cinquina".

Ma anche il weekend di relax organizzato proprio per riprendersi dallo stress sembra provocare diversi equivoci che mettono a confronto il mondo degli uomini e quello delle donne, una delle tematiche più volte portate in evidenza da Geppi Cucciari durante i suoi sketch.