I Gatti di Vicolo Miracoli a "Popcorn" 1981

I "Gatti di Vicolo Miracoli", gruppo cabarettistico fondato a Verona nel 1971 e composto tra gli altri da Umberto Smaila, Franco Oppini, Nini Salerno e Jerry Calà, si esibirono sul palco di "Popcorn", popolare show musicale di Canale 5, nel 1981. Con "No No No" i Gatti si presentarono per l'ultima volta prima dell'addio al gruppo di Calà, che decise d'intraprendere la carriera cinematografica come solista.

Apprezzati per il loro stile irriverente e canzonatorio, i "Gatti di Vicolo Miracoli" ottennero popolarità tra gli anni Settanta e inizio anni Ottanta nel pieno del boom della televisione commerciale a colori e di una crescente domanda di comicità e leggerezza da parte del pubblico.

Il 1979 segna per i Gatti la definitiva consacrazione con il film diretto da Carlo Vanzina "Arrivano i gatti", una commedia pseudo-biografica sulle origini del gruppo. Nel 1980 segue un altro film sempre diretto da Vanzina, "Una vacanza bestiale" che ebbe un buon riscontro di pubblico. Rivediamo nel video la divertente esibizione dei Gatti del brano "No No No" a "Popcorn" 1981.