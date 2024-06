Auguri Gabriele Cirilli, eccolo nei panni di Kruska a "Zelig Circus" 2003

Parrucca color platino, maglietta rosa confetto e una gonna attillata a macchia di leopardo: le due Kruska danno vita a uno scambio di battute, tutte incentrate sull'amica "grassa" Tatiana. Oltre a "Zelig" e altri show comici come "Colorado", nel 2023 Cirilli torna sui banchi come concorrente di "Back to school", reality show di Italia 1 condotto da Federica Panicucci dove al termine di un percorso guidato dai "maestrini" strappa una promozione. Rivediamo la gag di Gabriele Cirilli e Michelle Hunziker entrambi in versione Kruska in una puntata di "Zelig Circus" nel 2003.