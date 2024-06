Auguri Francesco Renga, eccolo con i Timoria nel 1987

Buon compleanno Francesco Renga. Nato a Udine il 12 giugno 1968 il cantautore compie oggi 56 anni. L'esordio musicale arriva appena diciottenne come voce nella rock band dei Timoria insieme a Omar Pedrini ed Enrico Ghedi. Nel 1987 il gruppo trionfa al "Rock Targato Italia", festival che ha fatto conoscere decine di talenti dai Litfiba a Ligabue e Carmen Consoli. Renga firma insieme ai Timoria il primo contratto discografico e rimarrà nella band per i successivi 11 anni fino al 1998 quando annuncia la decisione di intraprendere la carriera come solista.