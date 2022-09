Enya a "Superclassifica Show 1992": "Nella musica è bello fuggire dalla realtà"

“Io amo viaggiare e

mi piace molto l’Italia. Mi sento come a casa perché qui la gente è molto simile a quella che vive a Dublino

Enya nel 1992 si raccontava a "Superclassifica Show".

: è molto calda e affettuosa e, quindi, sto benissimo qui con voi". Così

"Nella musica è bello ogni tanto fuggire dalla realtà. - continua la cantante - Quando il tempo a Dublino non è molto bello, è piacevole pensare di viaggiare in posti meravigliosi come i Caraibi".

"La musica che io compongo con il clavicembalo, che è uno strumento del passato, non ha età" conclude l'artista irlandese inconfondibile per le sue sonorità "oniriche".